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общество

Жара, дожди и грозы накроют Новосибирскую область 15 июня

Фото: Сиб.фм / Юрий Бабичев
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В понедельник, 15 июня, Новосибирскую область накроет жаркая погода с дождями и грозами.

Согласно данным Западно-Сибирского УГМС, днём в регионе будет от +25 до +30 градусов, однако в отдельных района пройдут кратковременные дожди с грозами. Синоптики предупреждают, что при грозах осадки усилятся до сильных ливней, а местами возможен град. Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду, а при грозе порывы будут достигать 19 метров в секунду.

В самом Новосибирске столбики термометров покажут от +26 до +28 градусов. Днём ожидается кратковременный дождь с грозой и ветер с порывами до 13 метров в секунду.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что лесные пожары в Новосибирской области чаще всего происходят по вине людей.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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