Более половины стажёров остаются работать в новосибирских компаниях

Сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob опубликовал данные о том, как в Новосибирске обстоят дела со стажировками и трудоустройством молодых специалистов. Согласно исследованию, 54% новосибирских работодателей приглашают на работу более половины своих стажёров после завершения практики.

В SuperJob уточнили, что 30% новосибирских компаний имеют формальные программы стажировок. Ещё 30% работодателей принимают стажёров без специально разработанных программ, но при этом дают им возможность получить практический опыт. Каждая четвёртая организация, как отмечается в отчёте, предлагает трудоустройство только самым способным стажёрам, прошедшим отбор.

Среди молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, которые уже проходили стажировки, 70% устроились в те компании, где проходили практику. Ещё 13% получили предложение о работе, но по разным причинам отказались. И лишь 7% опрошенных стажёров не получили предложения о трудоустройстве после завершения практики.

Большинство молодых специалистов, а именно 73%, рассматривают стажировку прежде всего как способ получить профессиональный опыт. Только 13% видят в ней возможность устроиться в конкретную компанию и остаться там надолго. В SuperJob также отметили, что сами работодатели используют стажировки в первую очередь для решения проблемы нехватки кадров. Опытные сотрудники нужны компаниям, но вырастить их помогают именно стажёрские программы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске продавцы сетевых магазинов работают стоя по 12 часов.