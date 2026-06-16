12 уголовных дел возбуждено в Красноярском крае за загрязнение воздуха

В Красноярском крае за период 2025–2026 годов возбуждено 12 уголовных дел по фактам загрязнения атмосферного воздуха предприятиями угольной отрасли. Об этом Сиб.фм сообщила первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.

«12 уголовных дел по статье 251 УК РФ — это серьёзный сигнал для недобросовестных предприятий. По части дел уже ведётся дознание, по другим — виновные осуждены. Оставшиеся материалы находятся на экологической экспертизе, по результатам которой будет решён вопрос о возбуждении новых уголовных дел. Во всех случаях министерство выступает потерпевшей стороной», — заявила Гуменюк корреспонденту Сиб.фм.

Помимо уголовного преследования, минэкологии направило в суды 219 исковых заявлений за 2024–2026 годы. Среди них — требования оборудовать источники выбросов установками очистки газа, разработать мероприятия по уменьшению выбросов в периоды НМУ, а также запретить эксплуатацию котлов с ручной подачей топлива, нарушающих постановление правительства края № 779-п «О введении ограничений использования твёрдых видов топлива».

В 2025 году к административной ответственности привлечены 289 юридических лиц и ИП на общую сумму 1,8 млн рублей, за истекший период 2026 года — ещё 150 нарушителей на 1 млн рублей. Общая сумма штрафов превысила 2,8 млн рублей.

«Нарушения выражались, в том числе, в несоблюдении правил охраны атмосферного воздуха, выбросе вредных веществ без разрешения или с превышением нормативов», — пояснила замминистра.

Ранее Сиб.фм публиковал интервью Юлии Гуменюк об экологической обстановке в регионе.