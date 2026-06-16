«Сотни исков и миллионные штрафы»: Минэкологии Красноярского края заявило, как власти борются с угольными и другими предприятиями за чистый воздух

Красноярский край продолжает бороться с загрязнением атмосферы: несмотря на миллиардные вложения в чистый воздух и снижение выбросов, регион остаётся в числе аутсайдеров экологического рейтинга. Первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк рассказала Сиб.фм, сколько исков за год было направлено в суд за загрязнение окружающей среды, как работает новый запрет на сжигание угля, и почему штрафы пока исчисляются не миллиардами, а миллионами рублей.

– Какие мероприятия в рамках федерального проекта «Чистый воздух» реализуются на территории Красноярского края в 2026 году? Каковы планы на 2026-2027 годы?

– Федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология», а с 2025 года – «Экологическое благополучие», в Красноярском крае стартовал в 2019 году в городах Красноярск и Норильск. С 2023 года к ним присоединились Минусинск, Ачинск и Лесосибирск.

Красноярский край является особенным регионом – участником федерального проекта «Чистый воздух»: из пяти городов края более 91 % всех выбросов опасных загрязняющих веществ приходится на один город – Норильск.

В городах-участниках Красноярске и Норильске реализация проекта заканчивается в 2026 году. Цель на этот год – достичь целевого показателя снижения выбросов опасных веществ на 20 %. В новых городах-участниках – Лесосибирске, Минусинске и Ачинске – проект реализуется до конца 2035 года, конечный целевой показатель – снизить опасные выбросы на 50 %.

В Красноярске за период реализации проекта основные мероприятия по снижению выбросов опасных веществ в атмосферный воздух приходятся на промышленные объекты. Из 40 квотируемых объектов 35 полностью выполнили мероприятия по достижению квот выбросов. Ещё пять квотируемых объектов завершают реализацию мероприятий до конца 2026 года (АО «Русал Красноярск», АО «Енисейская ТГК-13» – четыре объекта: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, котельная «КрамзЭнерго»). Ещё девять котельных ликвидировано вне рамок федерального проекта.

Особое внимание в краевом центре уделяется частному сектору: за время реализации проекта более 3,5 тысячи домовладений Красноярска переведено на более экологичные виды отопления – электроотопление, газовое отопление, автоматические твердотопливные котлы.

Ещё одним важным направлением является экологизация общественного транспорта. За период реализации проекта в городе приобретено 25 трамваев, 65 троллейбусов, 11 электробусов с 3 зарядными станциями и 150 автобусов большого класса на газомоторном топливе.

В рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» в городе Норильске реализуется масштабная программа по модернизации горно-металлургического комбината, основным мероприятием которой является запуск производства по нейтрализации серной кислоты. По завершении удастся снизить выбросы опасных веществ более чем на 40 %.

С 2024 года в Минусинске, с 2026 года в Ачинске и Лесосибирске реализуются мероприятия по замене старого печного отопления частного сектора на более экологичные виды отопления, ведётся разработка проектов по закрытию или модернизации старых низкоэффективных муниципальных котельных и модернизации сетей теплоснабжения с целью подключения абонентов к централизованному теплоснабжению.

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха» ведётся работа с предприятиями новых городов-участников по согласованию с федеральными органами исполнительной власти планов по достижению квот выбросов и дальнейшего их исполнения.

– Сколько средств было выделено на реализацию программы «Чистый воздух» в Красноярском крае за весь период её действия? На решение каких конкретных задач были направлены данные средства?

– На реализацию мероприятий за весь период в Красноярске потрачено: средств федерального бюджета – 5 157 319 тыс. руб., средств краевого бюджета – 168 412 тыс. руб., внебюджетных средств – 59 301 874 тыс. руб. В 2025 году на реализацию мероприятий по переводу частных домовладений на более экологичные виды отопления потрачено из федерального бюджета – 800 000 тыс. руб., а из краевого – 51 063,9 тыс. руб., переведено 1115 частных домовладений. В 2026 году запланирован перевод не менее 714 частных домовладений, предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 270 000 тыс. рублей, софинансирование федеральных средств из краевого бюджета в объеме 30 000 тыс. рублей, отдельно краевых средств выделено 253 000 тыс. рублей и решается вопрос о выделении на реализацию мероприятий с частным сектором 50 000 тыс. рублей местного бюджета города Красноярска.

В городе Норильске за период реализации мероприятий с начала проекта потрачено 409 761 031 тыс. руб. внебюджетных средств, средства бюджетной системы Российской Федерации на реализацию мероприятий в Норильске не потрачены.

В Минусинске на реализацию мероприятий потрачено средств федерального бюджета – 255 624 тыс. руб., а краевого – 237 332 тыс. руб.

В Ачинске на реализацию мероприятий ушло из средств края – 68 546,46 тыс. руб.

Уточненное базовое значение выбросов опасных загрязняющих веществ (далее ОЗВ – прим. ред.) в Красноярске составляет 57 295,86 тонн/год.

Для достижения необходимого целевого показателя федерального проекта «Чистый воздух» к концу 2026 года требуется снижение ОЗВ в объеме 11 459,17 тонны в год. Проектом комплексного плана, с учетом ранее достигнутых результатов, предусмотрено снижение выбросов ОЗВ к концу 2026 года в объеме 12 551,19 тонны в год, что составляет 21,91 % от базового значения. Целевой показатель федерального проекта «Чистый воздух» достигается.

– Какие меры принимает министерство для снижения уровня загрязнения атмосферы в Красноярске и других городах края?

– Основные мероприятия в Красноярске – это перевод частных домовладений на более экологичные виды отопления, а также модернизация крупных промышленных предприятий в рамках достижения квот выбросов загрязняющих веществ, установленных Росприроднадзором.

В новых городах-участниках – Минусинске, Ачинске и Лесосибирске – мероприятия по переводу частных домовладений на более экологичные виды отопления, модернизация старых малоэффективных котельных, приобретение экологичного общественного транспорта будут реализовываться за счёт средств бюджетов Российской Федерации, а мероприятия по снижению выбросов от объектов промышленности – на внебюджетные средства.

В части экологизации отопления с целью усиления экологического эффекта край взял на себя повышенные обязательства. Постановлением Правительства Красноярского края от 22 октября 2024 № 779-п «О введении ограничения использования твёрдых видов топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха на территориях отдельных муниципальных образований Красноярского края» уже с 1 сентября 2025 года в городах Красноярск, Ачинск, Минусинск и Лесосибирск запрещено сжигать уголь крупных фракций в котлах с ручной подачей топлива, а в городах Канск и Назарово – с 1 сентября 2026 года.

Для стимулирования перехода на экологичные виды отопления в крае предусмотрены меры поддержки организациям, а также установлена региональная административная ответственность за нарушение данных правил (ст. 4.7. «Несоблюдение установленных ограничений использования твердых видов топлива» Закона Красноярского края от 02.10.2028 № 7-2161 «Об административных правонарушениях»).

– Назовите организации, которые, по данным министерства, оказывают наибольшее негативное воздействие на окружающую среду в Красноярском крае. Существует ли официальный перечень (реестр) таких предприятий? Какая работа ведётся с каждым из них, есть ли соглашения о снижении выбросов?

– Согласно пункту 1 статьи 4.2 Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», объекты негативного воздействия на окружающую среду, в зависимости от уровня воздействия подразделяются на четыре категории:

объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий, — объекты I категории;

объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду, — объекты II категории;

объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду, — объекты III категории;

объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду, — объекты IV категории.

Критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В настоящий момент критерии определены постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

С 1 сентября 2026 года вступает в силу постановление Правительства РФ от 29.05.2026 № 636 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

В соответствии с описанными критериями объекты негативного воздействия на окружающую среду включаются в Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, администратором которого является Росприроднадзор.

Реестр состоит из двух составляющих — федерального реестра, в который включаются объекты подлежащие федеральному государственному экологическому надзору (поднадзорные Росприроднадзору) и подлежащие региональному государственному экологическому надзору (поднадзорны уполномоченному исполнительному органу субъекта РФ, в рассматриваемом случае министерству экологии Красноярского края).

В реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду отражены все данные об объекте, количестве источников и выбросов, категории объекта.

– Инвестируют ли промышленные предприятия в модернизацию очистного оборудования и снижение выбросов?

– В части касающейся реализации федерального проекта «Чистый воздух», основанием для хозяйствующих субъектов для снижения выбросов загрязняющих веществ являются доведённые Росприроднадзором квоты выбросов загрязняющих веществ, в рамках которых формируются планы мероприятий по достижению квот и согласовываются с федеральными органами исполнительной власти.

Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов промышленности выполняются лицами, эксплуатирующими квотируемые объекты, за счёт внебюджетных средств.

Общая сумма внебюджетных средств на реализацию мероприятий в городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух» составила более 7 млрд руб. Так как мероприятия будут продолжены, сумма средств из внебюджетных источников будет увеличиваться.

– Сколько дел было направлено в суд по фактам загрязнения окружающей среды, связанным с деятельностью угольных предприятий, за 2024, 2025 и истекший период 2026 года?

– За период 2025–2026 годов на всей территории Красноярского края насчитывается 12 уголовных дел по ст. 251 УК РФ, по которым ведётся дознание либо виновные лица уже осуждены. По остальным делам материалы находятся на экологической экспертизе, по результатам которой будет решён вопрос о возбуждении уголовных дел. Во всех случаях возбуждения уголовных дел министерство выступает по делу в качестве потерпевшей стороны.

Министерством за период 2024–2025 годов направлено 14 исковых заявлений с требованиями об оборудовании организованных источников установками очистки газа, проведении мероприятий по обеспыливанию в процессе производственной деятельности и иным требованиям об устранении нарушений обязательных требований в области охраны атмосферного воздуха. По шести исковым заявлениям вынесены решения об удовлетворении исковых требований.

Также за период 2024–2026 годов министерством направлено 185 исковых заявлений с требованием о понуждении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к разработке перечня мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. По 32 искам вынесены решения об удовлетворении исковых требований, по 16 заявлен отказ от исковых требований в связи с исполнением требований в добровольном порядке.

В период с 2025 года по настоящее время направлено 20 исковых заявлений с требованием о признании деятельности незаконной и запрете эксплуатации котлов с ручным видом подачи топлива в нарушение требований, установленных постановлением правительства Красноярского края от 22.10.2024 № 779-п «О введении ограничения использования твердых видов топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха на территориях отдельных населенных пунктов Красноярского края». По четырём искам производство по делам прекращено в связи с добровольным исполнением требований.

– Назовите общую сумму штрафов и санкций, применённых к предприятиям-загрязнителям за нарушение природоохранного законодательства за 2025 год и истекший период 2026 года. Какие предприятия были оштрафованы, в чём заключались нарушения?

– В 2025 году министерством привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства в области охраны атмосферного воздуха 289 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с применением штрафных санкций на общую сумму 1 801 000 руб.

В текущем периоде 2026 года за аналогичные нарушения привлечены к административной ответственности 150 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с применением штрафных санкций на общую сумму 1 021 000 руб.

Нарушения выражались, в том числе, в несоблюдении правил охраны атмосферного воздуха, выбросе вредных веществ без разрешения (с превышением нормативов).

– Располагает ли министерство данными о снижении или росте уровня загрязнения атмосферного воздуха в Красноярске за последние два-три года? Предоставьте сводные показатели по основным загрязняющим веществам (взвешенные частицы PM2.5, PM10, бенз(а)пирен, диоксид серы, оксиды азота).

– Индекс загрязнения атмосферы по пяти приоритетным загрязняющим веществам в столице региона (бенз(а)пирен, формальдегид, стирол, взвешенные вещества и гидрохлорид) по отношению к 2024 году снизился с 24 до 18. В 2025 году относительно 2024 года наблюдается снижение среднемесячных концентраций оксида углерода, диоксида серы, оксида и диоксида азота; за последние 5 лет среднегодовая концентрация бенз(а)пирена снизилась с 4,6 до 2,8 ПДК, а концентрация формальдегида – на 22 %.

В уровень загрязнения по бенз(а)пирену значительный вклад вносят низкие источники теплоснабжения: печи частного сектора и автономные источники теплоснабжения малых организаций.

Снижение концентраций бенз(а)пирена в городе Красноярске связано с реализацией программы по экологизации частного сектора.

В последней актуализированной редакции сводных расчетов всего в городе за 2025 год было выброшено в атмосферу 155,5 тысяч тонн загрязняющих веществ, что на 20 тысяч тонн ниже в сравнении с 2023 годом (175,4 тыс. тонн), и на 22 тысячи тонн ниже по отношению к 2020 году (177,5 тыс. тонн).

Основным вкладчиком в валовые выбросы загрязняющих веществ в Красноярске остается промышленность – 114,3 тысячи тонн, второй по значимости вклад вносит печное отопление частного сектора – 37,1 тысячи тонн, и автотранспорт 4 тысячи тонн.

При этом за счет мероприятий, реализуемых регионом и промышленностью удалось за два последних года снизить выбросы от частного сектора на 4,9 тысячи тонн (12 %), от промышленности на 15,3 тысяч тонн (12 %).

Согласно данным ежегодных государственных докладов о состоянии окружающей среды, в городе Норильске индекс загрязнения за годы реализации проекта снизился с очень высокого до высокого. В Минусинске несмотря на то, что реализация федерального проекта начата в 2024 году, индекс загрязнения атмосферы также снизился с очень высокого до высокого.

– Какие шаги предпринимаются для улучшения позиций Красноярского края в «Национальном экологическом рейтинге»? Разработан ли план мероприятий по выходу из числа регионов-аутсайдеров?

– В городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух» утверждены и реализуются комплексные планы, направленные на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха и улучшение позиций региона в «Национальном экологическом рейтинге».

Министерство ведет системную работу по улучшению экологической ситуации и информированию общественности. Рост позиций региона в «Зеленом рейтинге» требует времени, поскольку методология рейтинга учитывает данные за последние 10 лет. Это означает, что итоговая оценка отражает долгосрочную динамику, а не только текущие достижения.

Вместе с тем по сводному индексу министерство фиксирует значительное улучшение показателей: снижаются выбросы загрязняющих веществ, предприятия внедряют современные системы очистки, растёт вовлечённость жителей в экологические инициативы. Реализуются мероприятия федерального проекта «Чистый воздух», развивается система экологического мониторинга, ведется работа с бизнесом.

Для роста позиции в рейтинге разработан план мероприятий по информационному освещению экологической работы. Ведется постоянное взаимодействие со СМИ, новости публикуются на официальном сайте, в социальных сетях министерства и главы ведомства. Кроме того, в рамках федерального проекта «Чистый воздух» организован удалённый офис для оперативной работы по информированию жителей о важных информационных поводах.

Министерство продолжает наращивать усилия. Позитивные изменения по сводному индексу подтверждают правильность выбранного пути и дают основания рассчитывать на дальнейшее улучшение позиции Красноярского края в рейтинге. Несмотря на место в рейтинге сводный индекс региона за последние 8 лет вырос с 38 до 69 (максимальный балл — 100).

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