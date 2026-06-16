Аномальная жара в Новосибирской области задержится как минимум до 24 июня

По обновлённым данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, аномально жаркая погода в Новосибирске и Новосибирской области сохранится дольше, чем предполагалось ранее.

Сначала синоптики прогнозировали, что после 17 июня в регионе начнётся постепенное похолодание. Однако в МЧС 15 июня выпустили новое предупреждение, и теперь период высоких температур официально продлён как минимум до 24 июня.

В ближайшие дни погода в Новосибирской области будет по-летнему знойной. В ночные часы ожидается от плюс 15 до плюс 22 градусов. Днём воздух в регионе прогреется до 25...32 градусов тепла. В самом Новосибирске, по уточнённым данным, будет чуть прохладнее, но всё равно очень жарко: днём столбики термометров покажут от 27 до 29 градусов. Специалисты Западно-Сибирского УГМС добавили, что местами возможны кратковременные дожди и грозы, однако эти осадки вряд ли принесут долгожданную прохладу жителям областного центра и районов.

Из-за продолжительного зноя и практически полного отсутствия дождей в Новосибирской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В период с 18 по 24 июня в ряде районов объявлен пятый, самый высокий класс пожарной опасности. На остальной территории региона действует четвёртый класс. Спасатели обратились к новосибирцам с призывом быть предельно осторожными с огнём и напомнили, что любая неосторожность может привести к серьёзным последствиям.

Пока жара в Новосибирске не спадает, главные риски для здоровья — перегрев и солнечные удары. Врачи советуют по возможности не выходить на улицу в самое пекло, пить больше воды, носить светлую одежду из натуральных тканей и обязательно надевать головной убор. Сотрудники МЧС также предупредили о повышенном риске происшествий на воде в такую погоду и призвали жителей города быть особенно внимательными у водоёмов.

Ранее сообщалось, что космическая погода порадует новосибирцев: магнитных бурь не будет с 15 по 21 июня.