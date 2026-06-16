Директор новосибирского предприятия получил условный срок за незаконную вырубку берёз на 730 тысяч рублей

В Новосибирской области вынесен приговор исполнительному директору АО «НПХ Краснозерское», признанному виновным в незаконной рубке лесных насаждений. Ущерб от его действий, как сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов, превысил 730 тысяч рублей.

Установлено, что летом 2020 года руководитель предприятия из корыстных побуждений организовал вырубку 146 сырорастущих берёз на территории защитных лесов Краснозерского лесничества. Рабочие, которые не знали о противоправных намерениях начальника, валили деревья бензопилами, а затем вывозили древесину на служебном автомобиле.

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к трём с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, мужчине назначили штраф в размере 300 тысяч рублей и запретили заниматься лесозаготовительной деятельностью в течение двух лет. Также суд обязал его возместить причинённый ущерб в полном объёме. В качестве вещественных доказательств конфискованы грузовой автомобиль ГАЗ и три бензопилы, использовавшиеся при незаконной рубке.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Новосибирской области чаще всего происходят по вине людей.