Две короткие рабочие недели ждут новосибирцев в ноябре и декабре 2026 года

В производственном календаре на 2026 год опубликовали график выходных и праздничных дней. Согласно документу, жителей Новосибирской области в конце года ожидают сразу две сокращённые рабочие недели.

Первая короткая неделя выпадает на начало ноября. В связи с празднованием Дня народного единства, который в 2026 году отмечают в середине недели, рабочими днями станут 2–3 и 5–6 ноября. Таким образом, новосибирцев ждёт четырёхдневная рабочая неделя с выходным в День народного единства.

Вторая укороченная неделя придётся на конец декабря. С 28 по 30 декабря включительно продлятся рабочие дни. Уже с 31 декабря, который в 2026 году выпадает на четверг, в России начнутся продолжительные новогодние каникулы. Жители Новосибирской области, как и все россияне, смогут отдохнуть несколько дней подряд.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область заняла 19-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов за 2025 год.