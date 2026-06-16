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общество

Две короткие рабочие недели ждут новосибирцев в ноябре и декабре 2026 года

Фото: Сиб.фм / Юрий Бабичев
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В производственном календаре на 2026 год опубликовали график выходных и праздничных дней. Согласно документу, жителей Новосибирской области в конце года ожидают сразу две сокращённые рабочие недели.

Первая короткая неделя выпадает на начало ноября. В связи с празднованием Дня народного единства, который в 2026 году отмечают в середине недели, рабочими днями станут 2–3 и 5–6 ноября. Таким образом, новосибирцев ждёт четырёхдневная рабочая неделя с выходным в День народного единства.

Вторая укороченная неделя придётся на конец декабря. С 28 по 30 декабря включительно продлятся рабочие дни. Уже с 31 декабря, который в 2026 году выпадает на четверг, в России начнутся продолжительные новогодние каникулы. Жители Новосибирской области, как и все россияне, смогут отдохнуть несколько дней подряд.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область заняла 19-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов за 2025 год.

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Кристина Уколова
Журналист

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