Новосибирская область заняла 19-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов за 2025 год

Агентство «РИА Рейтинг» опубликовало ежегодный рейтинг социально-экономического положения регионов России по итогам 2025 года. Новосибирская область в этом списке расположилась на 19-й строчке среди всех субъектов федерации. Среди регионов Сибирского федерального округа регион занял второе место, уступив только Красноярскому краю.

Методика расчёта рейтинга, как пояснили в агентстве, основывалась на четырёх группах показателей. Первая — масштаб экономики: сюда вошли объём производства товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, а также оборот розничной торговли. Вторая группа — эффективность экономики, которую оценивали по производству товаров и услуг на душу населения, а также по инвестициям в основной капитал на душу населения. Третья категория — бюджетная сфера: учитывались доходы консолидированного бюджета на душу населения, доля налоговых и неналоговых доходов, а также соотношение госдолга к доходам. Четвёртая группа — социальная сфера, где анализировали отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемую продолжительность жизни и другие параметры.

Безусловным лидером рейтинга стала Москва. В пятёрку лучших также вошли Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Московская и Свердловская области. Единственным сибирским регионом, попавшим в десятку, оказался Красноярский край — он расположился на девятой позиции. Новосибирская область, как уже отмечалось, стала второй в Сибири, заняв 19-е место в общем зачёте.

Остальные регионы Сибирского федерального округа распределились следующим образом. Иркутская область оказалась на 21-м месте, Омская — на 33-м, Алтайский край — на 41-м, Кемеровская область — на 44-м, Томская область — на 58-м. Республика Хакасия заняла 75-ю строчку, Республика Алтай — 81-ю. Замкнула рейтинг Республика Тыва, оказавшись на последнем, 85-м месте.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область стала третьей в рейтинге везучих регионов России.