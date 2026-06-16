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общество

Фермеры Новосибирской области подали коллективный иск к губернатору и правительству региона из-за изъятия скота

Фото: Сиб.фм / Freepik
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В Центральный районный суд Новосибирска поступил коллективный иск от фермеров, чьи хозяйства пострадали в результате карантинных ограничений и изъятия скота. Ответчиками по делу выступают губернатор Новосибирской области Андрей Травников и региональное правительство. Управление ветеринарии заявлено как заинтересованное лицо. Информацию об иске опубликовал в своём телеграм-канале активист Роман Малоземов.

Как следует из искового заявления, в январе – марте 2026 года в нескольких населённых пунктах Новосибирской области был введён карантин в связи с выявлением заразной болезни животных. Это повлекло за собой изъятие скота у местных фермеров. Пострадавшие хозяйства утверждают, что распоряжения о карантине и изъятии были приняты с нарушением ветеринарного законодательства Российской Федерации. Заявители считают, что эти меры нарушили их права и законные интересы, а также причинили им значительный ущерб.

К коллективному иску присоединились 25 фермеров. Они требуют компенсации морального вреда, размер которой, как уточняется в заявлении, будет определён судом с учётом принципов разумности и справедливости.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области отменили режим ЧС из-за болезней скота.

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Кристина Уколова
Журналист

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