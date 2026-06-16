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общество

Клещи в Новосибирской области чувствуют человека за 10 метров

Фото: Сиб.фм / Freepik
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Спасатели предупредили жителей Новосибирской области о способности клещей улавливать запах человека или животного на значительном расстоянии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Мособлпожспас», эти паразиты могут почувствовать приближающуюся жертву уже за 10 метров.

По словам специалистов, чаще всего клещи обитают в хвойных лесах, лесополосах вдоль автомобильных трасс, на лугах, в городских скверах и оврагах. При этом на обочинах дорог их, как правило, больше, чем в глубине леса — там сосредоточено больше потенциальных жертв. Наибольшую активность клещи проявляют перед дождём и в пасмурную погоду. В солнечные дни их пик активности приходится на утренние и вечерние часы. Специалисты отметили, что у клещей отличное чутьё, поэтому людям стоит быть особенно внимательными при выходе на природу.

В связи с этим спасатели рекомендуют новосибирцам соблюдать меры безопасности. Отправляясь в лес или на прогулку в парк, лучше надевать светлую одежду — на ней паразитов легче заметить. Важно заправлять одежду, использовать резиновые сапоги и головные уборы. Также специалисты советуют обрабатывать вещи специальными репеллентными средствами, отпугивающими клещей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области клещи стали кусать в восемь раз реже, чем год назад.

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Кристина Уколова
Журналист

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