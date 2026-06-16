Колесо обозрения в Центральном парке Новосибирска планируют запустить в первой половине 2027 года

В Центральном парке Новосибирска вновь появится колесо обозрения. Как сообщили в пресс-службе МАУ «Дирекция городских парков», новый аттракцион планируют запустить в первой половине 2027 года.

Городские власти уже объявили открытый аукцион на право установки и дальнейшей эксплуатации колеса обозрения. К участию приглашают организации, имеющие опыт реализации подобных проектов. Высота аттракциона должна быть не менее 50 метров. Договор с победителем торгов заключат на семь лет. Сами монтажные работы начнутся в октябре 2026 года.

В техническом задании указано, что конструкция должна быть надёжной, а все стандарты безопасности — строго соблюдены. Колесо обозрения должно гармонично вписываться в архитектурный облик парка и быть удобным для посетителей всех возрастов. К участию в аукционе допускаются компании с необходимыми ресурсами и опытом. Исполнителю предстоит обеспечить высокий уровень планирования, контроля качества и соблюдения технических стандартов на всех этапах работ.

Ранее сообщалось, что в Центральном парке Новосибирска поставят 50-метровое колесо обозрения.