На трассе Р‑256 под Искитимом у АЗС «Газпромнефть» в ДТП с машиной дорожной службы пострадала пассажирка

В Службе гражданской защиты населения сообщили о дорожных происшествиях, которые произошли на минувшей неделе в Искитиме и на трассах в окрестностях города. Всего зарегистрировали три аварии, в которых пострадали четыре человека. Врачи оказали всем помощь на месте или после доставки в больницу.

Первое ДТП случилось 11 июня в 18:15 в микрорайоне Южный. Там столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В результате аварии травмы различной степени тяжести получил водитель мотоцикла 1987 года рождения. Его доставили в травматологическое отделение Искитимской центральной районной больницы.

На следующий день, 12 июня в 09:25, произошло ещё одно столкновение. Авария случилась на 57‑м километре федеральной трассы Р‑256, недалеко от автозаправочной станции «Газпромнефть». Там столкнулись автомобиль дорожной службы и легковая машина. В этом ДТП пострадала пассажирка легкового автомобиля 1979 года рождения. Её с травмами различной степени тяжести бригада скорой помощи доставила в травмпункт Искитимской центральной районной больницы.

Третья авария произошла 15 июня в 01:10 ночи. ДТП зарегистрировали на 59‑м километре трассы Новосибирск — Ташанта. Там столкнулись два легковых автомобиля. В результате пострадали два человека — 1959 и 1999 года рождения. Обоих с травмами различной степени тяжести также доставили в травмпункт ИЦРБ. Во всех трёх случаях сотрудники экстренных служб оперативно выезжали на место происшествия.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса осуждён за смертельное ДТП на Покрышкина в Новосибирске.