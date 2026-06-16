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общество

Водитель автобуса осуждён за смертельное ДТП на Покрышкина в Новосибирске

Фото: magnific.com/ru/author/freepik / опубликовано на Сиб.фм
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15 июня Ленинский районный суд Новосибирска огласил приговор водителю рейсового автобуса, по вине которого погиб пешеход. Мужчина признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

ДТП произошло вечером 19 ноября 2024 года. Управляя автобусом «НЕФАЗ», обвиняемый ехал по улице Покрышкина в направлении улицы Титова. Суд установил, что водитель находился в утомленном состоянии и выбрал скорость без учета дорожных, метеорологических условий, а также интенсивности трафика.

При ослеплении светом фар встречного автомобиля он проигнорировал требования ПДД, не снизил скорость и при перестроении сбил пешехода. От полученных травм тот скончался на месте. В ходе судебного заседания фигурант свою вину не признал.

Приговором ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также осуждённый на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что новосибирский облсуд смягчил приговор водителю, осуждённому за гибель восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе в Бердске.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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