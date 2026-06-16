Накопительные пенсии новосибирцев вырастут с 1 августа 2026 года

Отделение Социального фонда России по Новосибирской области объявило о повышении накопительных пенсий. С 1 августа выплаты жителям региона будут проиндексированы на 17,3%. Коэффициент определен исходя из результатов инвестирования пенсионных накоплений за прошедший год. Перерасчёт затронет порядка пяти тысяч новосибирцев.

По итогам 2025 года доходы от инвестирования продемонстрировали существенный рост, более чем в 3 раза превысив официальный уровень инфляции, который составил 5,6%. Специалисты регионального отделения СФР проведут корректировку в беззаявительном порядке. Как подчеркнула заместитель управляющего ОСФР по Новосибирской области Оксана Бабаскина, гражданам не требуется самостоятельно обращаться за перерасчётом – все начисления производятся автоматически. На эти цели региональное дополнительно направят 7,5 миллиона рублей.

Законодательство гарантирует повышение размера выплат при наличии положительного инвестиционного дохода за прошедший год. Управлением средствами клиентов Социального фонда занимается государственная управляющая компания ВЭБ.РФ, а также девять частных управляющих компаний.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что с 1 июля 2026 года часть пенсионеров в Новосибирской области ждёт увеличение выплат.