Новосибирская область вошла в топ-5 регионов для переезда соотечественников из‑за рубежа

Новосибирская область оказалась в числе пяти самых популярных регионов России среди соотечественников, возвращающихся из-за рубежа. Соответствующие данные опубликовала Миграционная служба МВД России.

Как уточнили в ведомстве, за всё время действия государственной программы по добровольному переселению в страну переехало столько человек, сколько проживает, например, во Владимирской или Пензенской областях. Самыми востребованными у переселенцев стали Тульская, Калужская, Челябинская, Воронежская и Новосибирская области.

По данным миграционной службы, большинство переехавших — это люди трудоспособного возраста, многие из них приехали с детьми. Практически все переселенцы имеют высшее или среднее специальное образование. Отмечается, что они успешно адаптировались и интегрировались в российское общество, активно участвуют в социально-экономическом развитии регионов.

Ранее сообщалось, что более половины стажёров остаются работать в новосибирских компаниях.