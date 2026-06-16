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общество

Пенсионерке из Оби выплатят 200 тысяч после ДТП с лишённым прав водителем

Фото: Сиб.фм / Magnific
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Обской городской суд обязал виновника ДТП выплатить компенсацию 71-летней жительнице города Оби. Иск в интересах пенсионерки подала прокуратура.

Проверка показала, что авария произошла в октябре 2025 года на улице Военный городок. Женщина возвращалась из храма и переходила дорогу, когда её сбил автомобиль Toyota Camry.

За рулём находился 42-летний мужчина. Ранее его лишили водительских прав. Законного права управлять машиной у него не было.

После наезда пенсионерка получила травмы средней тяжести. Врачи провели операцию, затем женщина почти два месяца носила гипс. Сейчас она продолжает передвигаться с помощью костылей.

Из-за возраста и состояния здоровья пострадавшая не смогла самостоятельно обратиться в суд. Её интересы представляла прокуратура.

Во время судебного процесса водитель полностью признал требования. Суд постановил взыскать с него 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Игорь Кириченко
Журналист

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