Рособрнадзор утвердил новый порядок подачи апелляции по результатам ЕГЭ‑2026 в Новосибирске

Рособрнадзор официально утвердил обновлённый порядок подачи апелляции для выпускников, которые не согласны с результатами Единого государственного экзамена в 2026 году. Соответствующую информацию опубликовало информационное агентство РИА Новости. Теперь у новосибирских школьников и их родителей появится чёткий регламент действий в случае несогласия с полученными баллами.

Согласно новым правилам, заявление о несогласии с итогами ЕГЭ‑2026 необходимо направить в течение двух рабочих дней после того, как официально опубликуют баллы. В Рособрнадзоре уточнили, что подать жалобу можно несколькими способами. Выпускники или их родители вправе обратиться в школу, в пункт регистрации на экзамен или направить заявление дистанционно через специализированные информационные системы. При этом родителям потребуется предъявить документы, удостоверяющие личность. Допускается также подача апелляции через уполномоченных представителей.

Сама апелляционная комиссия рассматривает каждое обращение в течение четырёх рабочих дней. По итогам рассмотрения итоговая сумма баллов может измениться в любую сторону. Как пояснили в ведомстве, результат могут увеличить, уменьшить или оставить без изменений — всё зависит от конкретных обстоятельств. При этом в Рособрнадзоре подчеркнули, что существует ряд ограничений. Комиссия не принимает к рассмотрению претензии, связанные с содержанием экзаменационных заданий, корректностью кратких ответов, нарушениями порядка проведения ЕГЭ, а также ошибками при заполнении бланков. Эти пункты, по правилам, не подлежат апелляции.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске объявили результаты ЕГЭ по химии и литературе.