Спасательные посты к 15 июня появились только на 50 нелегальных пляжах Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал от глав муниципальных образований отчитаться о подготовке всех мест отдыха у воды. Поводом для этого стала ситуация со спасательными постами на неорганизованных пляжах региона. По данным на 15 июня, они действуют только на 50 нелегальных пляжах, сообщили в оперативных службах.

Всего в Новосибирской области планируют открыть 23 официальных пляжа. При этом, как ранее рассказывали в Главном управлении МЧС по региону, полная готовность всей инфраструктуры будет достигнута к 27 июня. Однако особое внимание спасатели уделяют так называемым диким пляжам — местам неорганизованного отдыха, где официального разрешения на купание нет, но люди всё равно приходят. Посты спасателей, по поручению губернатора, должны быть установлены и там.

На аппаратном совещании первый заместитель начальника ГУ МЧС по региону Евгений Лебедев доложил, что безопасность в местах неорганизованного отдыха пока обеспечена недостаточно. Он пояснил, что к середине июня спасатели работают лишь на 50 таких объектах. Главам муниципальных образований поручили взять ситуацию под личный контроль и обеспечить работу всех рекомендованных спасательных постов.

Андрей Травников, комментируя ситуацию, распорядился, чтобы министерство жилищно-коммунального хозяйства подготовило к следующему аппаратному совещанию информацию о том, в каких муниципалитетах эта работа выполнена не полностью. Губернатор напомнил, что купальный сезон уже в самом разгаре, поэтому все пляжи и спасательные посты должны быть оборудованы и открыты в полном объёме.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске начали готовить пляжи к купальному сезону.