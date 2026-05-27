В Новосибирске начали готовить пляжи к купальному сезону

В Новосибирске официально дан старт подготовке городских зон отдыха у воды. Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы провели первое в этом году водолазное обследование дна реки Оби на участке, прилегающем к популярному у горожан парку «Бугринская роща». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Как пояснил начальник МАСС Дмитрий Фокин, масштабная работа начинается задолго до прихода тепла. Еще в начале года разрабатывается нормативная база и определяется перечень необходимых мероприятий по обеспечению безопасности на всех водных объектах города, причем как на официальных пляжах, так и в местах неорганизованного отдыха. В таких точках будут установлены предупреждающие знаки, информационные аншлаги и организованы временные спасательные посты.

Главная задача водолазов – убрать любые посторонние предметы, способные травмировать купальщиков. Начальник аварийно-спасательного отряда «Южный» Кирилл Демчук рассказал, что со дна из года в год поднимают железные банки, битое стекло и иной бытовой мусор. Хотя по-настоящему опасных предметов немного, специалисты не теряют бдительности. Для ускорения и повышения качества мониторинга спасатели применяют подводный дрон, который позволяет детально изучить рельеф дна.

Параллельно сотрудники пляжа вручную очищают береговую линию от накопившегося мусора, приводя в порядок прибрежную зону.

Следующими станут пляжи Новосибирского водохранилища, чью подводную часть изучат сразу после достижения необходимого уровня воды. Спасатели настоятельно призывают новосибирцев купаться исключительно в проверенных и оборудованных местах.