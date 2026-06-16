Суд в Новосибирске назначил заседание по изъятию недостроенного спорткомплекса Тимура Саттарова

Арбитражный суд Новосибирской области назначил на 7 июля предварительное заседание по иску регионального департамента имущества и земельных отношений к строительной компании ООО «Спорт-инвест», связанной с новосибирским бизнесменом Тимуром Саттаровым. Предметом разбирательства стало изъятие объекта незавершённого строительства площадью 16,9 тысячи квадратных метров. Как следует из картотеки арбитражного суда, мэрия настаивает на принудительном изъятии недостроя путём продажи здания с публичных торгов.

Суд уже принял обеспечительные меры. Росреестру запретили совершать любые регистрационные действия в отношении объекта. Собственнику, в свою очередь, запрещено отчуждать здание, передавать права владения, пользования и распоряжения комплексом, а также отдавать его в залог или обременять другими способами.

Недострой находится в центре Новосибирска, на территории бывшего военного городка в районе стадиона СКА. Готовность объекта, согласно материалам суда, составляет всего 16%. Изначально здесь планировали возвести крупный центр экстремальных видов спорта. По проекту, в комплексе должны были разместиться большая аэротруба для скайдайвинга, искусственная волна высотой 11,2 метра для серфинга, батутный зал, скалодром высотой более 20 метров, скейт-парк и трасса для роллеров. Строительство планировали начать в 2018 году и завершить к 2020-му. Инвестиции в проект оценивались в 500 миллионов рублей.

По данным департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, ООО «Спорт-инвест» в ноябре 2021 года продлило договор аренды земельного участка до апреля 2026 года. Компания была зарегистрирована в Новосибирске в 2013 году и работает в сфере строительства. С сентября 2024 года единственной владелицей общества является супруга Тимура Саттарова — Ольга Гребенюк. До этого компанией в равной степени владели оба супруга.

Ранее сообщалось, что суд в Новосибирске взыскал с компании более 1,3 миллиона рублей в пользу уволенной сотрудницы.