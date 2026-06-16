82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 июня, 15:17
пробки
5/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 71.90 | eur 82.97
82.76% -1.2
сегодня
16 июня, 15:17
пробки
5/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 71.90 | eur 82.97
сегодня 14:20
общество

Суд в Новосибирске взыскал с компании более 1,3 миллиона рублей в пользу уволенной сотрудницы

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Железнодорожный районный суд Новосибирска рассмотрел иск работницы к работодателю о защите трудовых прав. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области, требования истицы были удовлетворены в полном объёме. С компании-ответчика взыскали свыше 1,3 миллиона рублей.

Согласно материалам дела, женщина устроилась на работу юристом в июле 2025 года. Однако уже в октябре работодатель перестал выплачивать ей заработную плату. В начале декабря сотрудница, руководствуясь Трудовым кодексом, письменно уведомила компанию о приостановке работы до полного погашения задолженности.

В середине января 2026 года руководство предложило ей уволиться по соглашению сторон, при этом долг по зарплате и компенсацию за неиспользованный отпуск выплачивать не собиралось. Женщина обратилась в трудовую инспекцию, но работодатель проигнорировал её требования. В феврале сотрудница узнала, что 26 января её уволили за прогул.

Суд признал увольнение незаконным и изменил формулировку причины на увольнение по собственному желанию. Компанию обязали выплатить задолженность по зарплате, компенсацию за время приостановки работы и вынужденного прогула, проценты за задержку, а также компенсацию морального вреда. Общая сумма выплат составила 1 384 414 рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что жительницу Новосибирской области осудят за убийство сожителя.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.