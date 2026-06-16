Суд в Новосибирске взыскал с компании более 1,3 миллиона рублей в пользу уволенной сотрудницы

Железнодорожный районный суд Новосибирска рассмотрел иск работницы к работодателю о защите трудовых прав. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области, требования истицы были удовлетворены в полном объёме. С компании-ответчика взыскали свыше 1,3 миллиона рублей.

Согласно материалам дела, женщина устроилась на работу юристом в июле 2025 года. Однако уже в октябре работодатель перестал выплачивать ей заработную плату. В начале декабря сотрудница, руководствуясь Трудовым кодексом, письменно уведомила компанию о приостановке работы до полного погашения задолженности.

В середине января 2026 года руководство предложило ей уволиться по соглашению сторон, при этом долг по зарплате и компенсацию за неиспользованный отпуск выплачивать не собиралось. Женщина обратилась в трудовую инспекцию, но работодатель проигнорировал её требования. В феврале сотрудница узнала, что 26 января её уволили за прогул.

Суд признал увольнение незаконным и изменил формулировку причины на увольнение по собственному желанию. Компанию обязали выплатить задолженность по зарплате, компенсацию за время приостановки работы и вынужденного прогула, проценты за задержку, а также компенсацию морального вреда. Общая сумма выплат составила 1 384 414 рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что жительницу Новосибирской области осудят за убийство сожителя.