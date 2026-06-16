Улицу Ленина в Новосибирске перекроют почти на неделю из-за празднования Дня города

В Новосибирске улица Ленина вновь станет пешеходной. Соответствующий проект постановления уже опубликован на сайте мэрии города.

Ограничения движения введут в связи с празднованием Дня города, они продлятся с 23 июня по 1 июля. На это время проезд будет закрыт не только для автомобилей, но и для электросамокатов.

Помимо этого, будет полностью запрещена парковка на площади Ленина. Изменения затронут и другие центральные улицы. Частичные ограничения введут на Красном проспекте, Вокзальной магистрали, а также на улицах Романова, Потанинской, Ядринцевской, Трудовой, Орджоникидзе и Депутатской и других.

Автомобилистам рекомендовано заранее продумывать пути объезда.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на проспекте Димитрова в Новосибирске введут реверсивное движение почти на всё лето.