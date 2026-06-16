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общество

В День России на реке Бердь в Искитиме утонул 37-летний мужчина

Фото: Сиб.фм / Freepik
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В Искитиме в праздничный день, 12 июня, произошла трагедия на воде. На реке Бердь утонул 37-летний мужчина 1989 года рождения. Об этом сообщили в Службе гражданской защиты населения города.

Как уточнили в ведомстве, сигнал тревоги поступил через систему 112 в 19:42. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, которое находилось в районе дома ветеранов. Однако, несмотря на все усилия, мужчину спасти не удалось. Обстоятельства случившегося в настоящее время выясняют сотрудники экстренных служб.

Примечательно, что неделей ранее на этом же участке реки Бердь произошёл другой инцидент. Тогда матрос-спасатель вытащил из воды тонущего ребёнка. В тот раз трагедии удалось избежать благодаря своевременным действиям спасателя. В Службе гражданской защиты населения Искитима вновь призвали жителей соблюдать правила безопасности на воде, особенно в жаркую погоду.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса осуждён за смертельное ДТП на Покрышкина в Новосибирске.

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Кристина Уколова
Журналист

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