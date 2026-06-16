В Новосибирске пассажир автобуса №39 устроил дебош и пытался сломать кузов на перекрёстке Кирова и Бориса Богаткова

В Новосибирске произошёл неприятный инцидент в общественном транспорте. В автобусе №39 пассажир устроил дебош, который закончился повреждением транспортного средства. Об этом сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black.

Всё началось на перекрёстке улиц Кирова и Бориса Богаткова. Мужчина, находясь в салоне, начал грубить кондуктору, оскорблять её и категорически отказывался покидать транспорт. Затем он достал денежную купюру и демонстративно водил ею перед лицом сотрудницы. По словам очевидцев, на этом его поведение не закончилось.

Когда за кондуктора заступился один из пассажиров, дебошира всё-таки выставили из автобуса. Однако на улице мужчина не успокоился. Он начал отламывать от автобуса детали кузова и при этом требовал, чтобы его впустили обратно в салон. Судя по опубликованным данным, конфликт привлёк внимание прохожих и вызвал широкий резонанс в социальных сетях. В обстоятельствах произошедшего, вероятно, будут разбираться сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса осуждён за смертельное ДТП на Покрышкина в Новосибирске.