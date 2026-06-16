В Новосибирске Роспотребнадзор выявил массовые нарушения санитарных норм в торговой сети «Магнит»

Региональный Роспотребнадзор провел масштабную проверку торговых точек сети «Магнит».

Как сообщила Сиб.фм заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Наталья Ильиных, в феврале 2026 года ведомство организовало выездную проверку 13 объектов торговой сети «Магнит» (АО «Тандер»). Результаты оказались неутешительными: инспекторы зафиксировали многочисленные нарушения санитарных правил.

«В ходе проверки выявлены нарушения условий хранения и реализации продукции, факты продажи товаров с истекшим сроком годности, а также нарушения требований к маркировке товаров», — заявила Наталья Ильиных.

По итогам рейда в отношении сети было составлено 14 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Общая сумма наложенных штрафов составила 100 500 рублей. Кроме того, торговой сети выдано предписание об устранении всех выявленных нарушений.

Напомним, ранее жители Новосибирска массово жаловались на антисанитарию: покупатели сообщали о тараканах, бегающих рядом с продуктами в торговом зале, заплесневелых овощах и несоответствии ценников. Хотя представители «Магнита» в ответ на претензии обещали «напомнить сотрудникам правила работы», горожане отмечали отсутствие реальных перемен.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ведомство продолжает держать ситуацию на контроле. В 2026 году предприятиям пищевой отрасли Новосибирской области уже объявлено 109 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Работа по анализу жалоб граждан и профилактике правонарушений в магазинах ведется на еженедельной основе.