В Новосибирске стартовал приём заявок на конкурс молодых поэтов имени Бориса Богаткова

В Новосибирске продолжается приём творческих работ на международный конкурс молодых поэтов, который носит имя Бориса Богаткова. Организаторы приглашают к участию авторов в возрасте от 14 до 35 лет. В оргкомитете уточнили, что поэты старше 35 лет тоже могут отправить свои произведения, но они будут участвовать вне основного конкурса. Лучшие работы среди этой возрастной группы планируют опубликовать в итоговом сборнике.

Конкурс проводится сразу в трёх номинациях. Первая называется «Не властны над памятью годы» — сюда принимают стихи, посвящённые Великой Отечественной войне. Вторая номинация, «Голос времени», объединяет гражданскую и социальную лирику. Третья, «От сердца к сердцу», предназначена для лирической поэзии. Участник может представить не более трёх стихотворений в одной номинации.

Оценивать работы будет профессиональное жюри. В его состав, как сообщили организаторы, войдут представители Новосибирского отделения Союза писателей России, победители конкурса прошлых лет, члены совета ветеранов, а также специалисты библиотечной системы. Победителей в каждой номинации наградят дипломами и призами. Кроме того, жюри сможет отдельно отметить лучшего новосибирского поэта, лучшее стихотворение о городе и лучшее произведение, посвящённое Борису Богаткову.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо отправить заявку и сами произведения на электронную почту оргкомитета: konkurs@cbstolstoy.ru. Приём работ продлится до 31 августа. В Новосибирске и других городах молодые поэты уже начали подавать заявки.

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