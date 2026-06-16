В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за долгов по зарплате на 38,9 миллиона рублей

Прокуратура Кировского района Новосибирска провела проверку соблюдения трудового законодательства на одном из местных предприятий. Итогом надзорных мероприятий стало возбуждение уголовного дела по факту невыплаты заработной платы.

В ходе проверки установили, что руководитель коммерческой организации с января по апрель 2026 года не выплачивал сотрудникам зарплату в полном объёме. От действий работодателя пострадали 123 человека. Общая сумма задолженности, по данным прокуратуры, превысила 38,9 миллиона рублей.

Материалы проверки направили в следственный отдел по Кировскому району СУ СК России по Новосибирской области в порядке статьи 37 УПК РФ. После их изучения следователь возбудил уголовное дело по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за невыплату заработной платы.

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