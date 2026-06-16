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общество

В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за долгов по зарплате на 38,9 миллиона рублей

Фото: Сиб.фм
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Прокуратура Кировского района Новосибирска провела проверку соблюдения трудового законодательства на одном из местных предприятий. Итогом надзорных мероприятий стало возбуждение уголовного дела по факту невыплаты заработной платы.

В ходе проверки установили, что руководитель коммерческой организации с января по апрель 2026 года не выплачивал сотрудникам зарплату в полном объёме. От действий работодателя пострадали 123 человека. Общая сумма задолженности, по данным прокуратуры, превысила 38,9 миллиона рублей.

Материалы проверки направили в следственный отдел по Кировскому району СУ СК России по Новосибирской области в порядке статьи 37 УПК РФ. После их изучения следователь возбудил уголовное дело по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за невыплату заработной платы.

Ранее аналитики назвали новосибирские вузы с самыми высокими зарплатами выпускников.

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Кристина Уколова
Журналист

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