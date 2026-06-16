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общество

Водитель и пассажир пострадали при столкновении трёх машин в Новосибирске на улице Георгия Колонды

Фото: Сиб.фм / Freepik
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В Новосибирске в ночь на 16 июня произошло тройное дорожно-транспортное происшествие на улице Георгия Колонды, в котором пострадали два человека. Об этом сообщили подписчики телеграм-канала «АСТ-54» в социальной сети «Макс».

По информации очевидцев, участниками аварии стали водители седана «Тойота Авенсис» и двух кроссоверов «Хавал Джолион» и «Хавал Х3». В результате столкновения пострадали водитель и пассажир автомобиля «Хавал Джолион». Как рассказали подписчики, у одного из них диагностировали перелом ноги и рёбер, у второго — переломы рёбер и повреждение шейного отдела позвоночника. Медики госпитализировали пострадавших в больницу.

На месте происшествия работал экипаж дорожно-патрульной службы. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Очевидец Маруф Насриддинов предоставил видео с последствиями аварии.

Ранее сообщалось, что на трассе Р‑256 под Искитимом у АЗС «Газпромнефть» в ДТП с машиной дорожной службы пострадала пассажирка.

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Кристина Уколова
Журналист

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