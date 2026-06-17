85% работающих новосибирцев успевают выполнить все задачи за ден

Согласно результатам опроса сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob, подавляющее большинство работающих жителей Новосибирска успешно справляются с запланированными делами в течение рабочего дня. В исследовании приняли участие экономически активные граждане, имеющие постоянную занятость.

Как выяснили аналитики, 85% новосибирцев полностью реализуют свой рабочий план. Лишь небольшая доля респондентов, а именно 9%, признались в трудностях с выполнением поставленных задач. В числе причин, мешающих продуктивности, опрошенные называли постоянные отвлекающие факторы со стороны коллег, непрерывный поток новых задач по мере выполнения старых, а также появление более срочных дел, которые нарушают рабочий ритм.

Анализ данных выявил интересную закономерность: женщины демонстрируют более высокую эффективность, чем мужчины. Полностью реализуют свои планы 88% представительниц прекрасного пола против 82% мужчин. Уровень образования также играет роль: сотрудники со средним профессиональным образованием показывают результативность в 91%, тогда как среди обладателей высшего образования этот показатель составляет 80%. Наивысшая продуктивность зафиксирована у специалистов с доходом от 100 до 150 тысяч рублей — здесь план выполняют 93% опрошенных.

Что касается профессиональной принадлежности, то самыми собранными оказались PR-менеджеры, системные администраторы и медицинские сёстры — по 92% представителей этих профессий успевают закрыть все задачи. Высокие показатели также зафиксированы у администраторов и экономистов (по 87%), секретарей и продавцов (по 83%), водителей (82%) и врачей (81%). Наименее эффективно, согласно опросу, работают аналитики (74%), дизайнеры и специалисты по кадрам (по 76%), инженеры и кладовщики (по 77%), а также IT-специалисты (78%). Именно они реже других сообщают о том, что укладываются в рабочий график.

Ранее сообщалось, что более 14 тысяч новосибирских медиков вышли на досрочную пенсию по старости, многие продолжают работать.