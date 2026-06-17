Более 14 тысяч новосибирских медиков вышли на досрочную пенсию по старости, многие продолжают работать

В преддверии Дня медицинского работника Отделение Социального фонда России по Новосибирской области опубликовало данные о досрочном выходе на пенсию врачей и медсестёр региона. Согласно статистике, более 14 тысяч новосибирских медиков уже воспользовались правом на льготную пенсию по старости. Из них свыше 1,1 тысячи человек продолжают практиковать, имея медицинский стаж работы более 40 лет.

В региональном ОСФР пояснили, что страховая пенсия по старости у медицинских работников назначается не по достижении общего пенсионного возраста, а после выработки необходимой выслуги лет — специального стажа. Для врачей и медсестёр, трудящихся в сельской местности, этот порог составляет 25 лет, для работающих в городе — 30 лет. При этом возраст и пол значения не имеют.

Заместитель управляющего Отделением СФР по Новосибирской области Оксана Бабаскина отметила, что в специальный стаж включаются не только периоды работы, но и время профессионального обучения. Важное условие — чтобы в этот период за сотрудником сохранялась должность и средняя заработная плата, а работодатель отчислял страховые взносы на пенсионное обеспечение.

Для оформления льготной пенсии, помимо выработки специального стажа, необходимо также наличие определённого количества пенсионных коэффициентов. В 2026 году этот показатель составляет 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Проверить свой стаж и количество накопленных баллов можно через портал госуслуг, заказав выписку из индивидуального лицевого счёта.

Право на пенсию у медицинских работников наступает через пять лет после выработки специального стажа с учётом переходного периода. Так, в текущем году оформить страховую пенсию смогут те медики, которые выработали необходимую выслугу ещё в 2022 году. После назначения пенсии врач или медсестра может продолжать работать по специальности либо завершить трудовую деятельность — это никак не влияет на право получения льготной пенсии.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Новосибирской области выросла до 6%.