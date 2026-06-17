Годовая инфляция в Новосибирской области выросла до 6%

Годовая инфляция в Новосибирской области в апреле достигла 6 процентов. Об этом Сиб.фм сообщил заместитель начальника Экономического управления Сибирского ГУ Банка России Юрий Коленко. По его словам, в прошлом месяце услуги дорожали ощутимее, чем продовольственные и непродовольственные товары.

Наиболее заметно выросли цены на услуги санаториев и домов отдыха. С наступлением сезона бронирования мест на конец весны и начало лета поток желающих отдохнуть увеличился. Это позволило компаниям компенсировать рост расходов на содержание номерного фонда, коммунальные услуги и заработную плату сотрудникам.

Снижение затронуло прежде всего молочную продукцию. Питьевое молоко, творог и кисломолочные продукты стали доступнее из-за уменьшения стоимости сырого молока. Подешевело и сливочное масло — это связано с высокими запасами готовой продукции.

В апреле также снизились цены на стиральный порошок, жидкие чистящие и моющие средства. Причина — увеличение поставок как отечественной, так и импортной продукции в регион.

Банк России провел очередной опрос предпринимателей. Активность потребителей в Сибири в феврале — марте была более сдержанной. В сфере общественного питания продолжил расти сегмент фастфуда и готовой еды из супермаркетов. В то же время крупные рестораны, кафе и бары отмечают снижение активности посетителей. Более сдержанными темпами, чем год назад, увеличивался туристический поток в Республику Алтай и на Байкал.

Банк России стремится к тому, чтобы рост спроса соответствовал возможностям расширения производства. В такой ситуации годовой рост цен будет устойчиво низким. Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по стране снизится до 4,5–5,5% в этом году и будет находиться на уровне, близком к цели в 4%, в дальнейшем.