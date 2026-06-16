В Центральный парк Новосибирска вернут колесо обозрения спустя восемь лет

В Новосибирске начали искать подрядчика для установки нового колеса обозрения в Центральном парке. Информация об этом появилась на сайте МАУ «Дирекция городских парков».

Согласно техническим требованиям, высота нового аттракциона составит от 48 до 52 метров. На колесе должны разместить не менее 18 кабин.

Также проект предусматривает создание современной посадочной зоны. Площадку оборудуют ограждением, навесом, освещением и турникетами.

Монтаж аттракциона планируют начать в октябре 2026 года. Завершить работы собираются в мае 2027 года.

В объявлении сказано, что к аукциону приглашают компании с опытом реализации подобных проектов. От подрядчика ждут соблюдения технических стандартов и контроля качества на всех этапах строительства.

Напомним, старое колесо обозрения работало в Центральном парке с 1976 года. Аттракцион демонтировали в 2019 году.