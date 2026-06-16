В Новосибирске автомобиль сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе

Вечером 16 июня 2026 года в Заельцовском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Об этом сообщили в городской ГАИ.

Авария случилась около 19:39 на регулируемом перекрестке. Автомобиль Toyota Corolla поворачивал направо с улицы Светлановской на улицу Северная и совершил наезд на пешехода.

Пострадала 15-летняя девочка. Она переходила дорогу по пешеходному переходу справа налево. После столкновения подростка доставили в больницу. Врачи уточняют характер полученных травм.

За рулем автомобиля находился 25-летний мужчина. На месте работал экипаж ДПС.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.