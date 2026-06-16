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общество

В Новосибирске откроется выставка «Пион-2026» и экспозиция скульптурной живописи

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
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В Новосибирске с 18 по 20 июня пройдет выставка «Пион-2026». Площадкой станет «Дачная академия» на улице Селезнёва, 46а. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Посетители смогут увидеть лучшие сорта пионов. Также будут представлены летние и многолетние растения. Специалисты проведут консультации и помогут выбрать рассаду.

В рамках мероприятия подведут итоги конкурса «Пион-2025». Победителей наградят на месте.

Выставка будет работать с 10:00 до 19:00.

Одновременно в «Дачной академии» откроется выставка художницы из Кемерово Татьяны Матвеевой. Экспозиция получила название «Предчувствие весны».

В нее вошло 30 работ в технике скульптурной живописи. Посмотреть их можно до конца июня.

С 18 по 20 июня выставка будет доступна с 10:00 до 19:00. С 22 по 30 июня часы работы изменятся на 10:00 до 18:00. Вход на все мероприятия свободный.

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Игорь Кириченко
Журналист

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