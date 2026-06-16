82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
17 июня, 01:25
пробки
5/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 71.90 | eur 82.97
82.76% -1.2
сегодня
17 июня, 01:25
пробки
5/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 71.90 | eur 82.97
вчера 23:50
общество

Мэр Кудрявцев потребовал срочно отмыть все остановки Новосибирска ко Дню города

Фото: Сиб.фм / мэрия Новосибирска
Подпишитесь на Telegram-канал

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил привести в порядок все остановки общественного транспорта ко Дню города. До праздника остается десять дней.

Во время совещания с главами районов градоначальник заявил, что часть павильонов уже убирали после зимы. Однако многие остановки снова покрылись пылью и загрязнениями.

По словам мэра, в городе до сих пор остаются участки, где остановочные павильоны выглядят неопрятно. Он потребовал повторно провести уборку и завершить работы в ближайшие дни.

Максим Кудрявцев отметил, что лично ездит по Новосибирску и видит состояние остановок. Именно поэтому вопрос снова подняли на городском совещании.

Также в мэрии напомнили, что в 2026 году на благоустройство остановок общественного транспорта планируют направить более 116 миллионов рублей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.