Мэр Кудрявцев потребовал срочно отмыть все остановки Новосибирска ко Дню города

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил привести в порядок все остановки общественного транспорта ко Дню города. До праздника остается десять дней.

Во время совещания с главами районов градоначальник заявил, что часть павильонов уже убирали после зимы. Однако многие остановки снова покрылись пылью и загрязнениями.

По словам мэра, в городе до сих пор остаются участки, где остановочные павильоны выглядят неопрятно. Он потребовал повторно провести уборку и завершить работы в ближайшие дни.

Максим Кудрявцев отметил, что лично ездит по Новосибирску и видит состояние остановок. Именно поэтому вопрос снова подняли на городском совещании.

Также в мэрии напомнили, что в 2026 году на благоустройство остановок общественного транспорта планируют направить более 116 миллионов рублей.