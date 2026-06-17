Выпускникам Новосибирска разъяснили порядок обжалования результатов ЕГЭ‑2026

Рособрнадзор разъяснил новосибирским выпускникам и их родителям процедуру обжалования результатов Единого государственного экзамена в 2026 году. Если школьник или его законные представители не согласны с полученными баллами, они могут подать апелляцию.

Как уточнили в ведомстве, заявление необходимо направить в течение двух рабочих дней после официальной публикации итогов по соответствующему предмету. Сделать это можно как напрямую в конфликтную комиссию, так и через образовательную организацию, в которой выпускник сдавал экзамен. После получения заявления школа обязана передать документы в комиссию не позднее следующего рабочего дня.

В ходе рассмотрения обращения специалисты анализируют все материалы проверки: сканированные бланки экзаменационной работы, записи устных ответов и протоколы экспертов. Эти документы демонстрируются самому участнику экзамена, чтобы он мог убедиться в правильности оценивания. Если выпускнику ещё не исполнилось 14 лет, его интересы при рассмотрении апелляции представляют родители.

По итогам проверки комиссия принимает одно из двух решений — оставить прежний результат или изменить количество баллов. При этом итоговая оценка может как увеличиться, так и уменьшиться. На рассмотрение апелляции отводится до четырёх рабочих дней. Если комиссия выявит ошибку, информация передаётся в центр обработки экзаменационных материалов для пересчёта результата.

Ранее сообшалось, что новосибирским выпускникам рассказали о порядке апелляции на результаты ЕГЭ-2026.