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общество

Авиакомпания SCAT Airlines запустила прямые рейсы из Новосибирска в Шымкент

Фото: Сиб.фм
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Авиакомпания SCAT Airlines начала выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска в казахстанский город Шымкент. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Толмачёво.

Первый рейс состоялся 16 июня. По данным аэропорта, из Шымкента в Новосибирск прибыл 71 пассажир. Обратным рейсом в Казахстан отправились 87 человек.

Полёты выполняются на современных воздушных судах Boeing 737 MAX. Время в пути составляет около двух с половиной часов. Рейсы запланированы на регулярной основе по вторникам и пятницам.

Пассажиры, прибывающие в Шымкент, могут воспользоваться стыковочными рейсами для продолжения путешествия. Из Шымкента открыты международные направления, включая Стамбул, Тбилиси, Будапешт, Мюнхен, Камрань и другие города.

Ранее сообщали, что собака задержала два самолёта в аэропорту Новосибирска, выбежав на полосу.

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Кристина Уколова
Журналист

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