В Новосибирске объявлен в розыск совладелец ПТК-30 Владимир Коновалов по делу о мошенничестве с дольщиками

В Новосибирске суд изменил меру пресечения совладельцу строительного холдинга ПТК-30 Владимиру Коновалову, обвиняемому в мошенничестве с дольщиками. Бизнесмен скрылся от правоохранительных органов и теперь объявлен в розыск. Об этом сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова.

Как отметила представитель прокуратуры, в январе 2026 года от суда также сбежал сын Владимира Коновалова — Антон, который проходит фигурантом по тому же уголовному делу. Уголовное дело против отца и сына возбудили ещё в 2018 году. Их обвинили в мошенничестве с денежными средствами участников долевого строительства. По версии следствия, бизнесмены часто выезжали за границу, в том числе в Испанию, якобы для приобретения недвижимости.

В 2019 году суд признал обоих Коноваловых банкротами. Позже против них возбудили ещё одно уголовное дело. Общий ущерб по всем эпизодам обвинения превышает 2,1 миллиарда рублей. С марта 2021 года отец и сын находились под судом, однако свою вину они так и не признали.

Ранее сообщалось, что жителю Новосибирской области ограничили свободу за купленные водительские права.