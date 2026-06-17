В Новосибирске выросли цены на бензин и дизельное топливо — годовая динамика достигает 15%

Новосибирск, как и многие другие регионы России, столкнулся с существенным ростом цен на автомобильное топливо. В свете обсуждений возможного дефицита горючего в разных частях страны, местные автовладельцы уже ощутили изменения на заправках.

По данным Сиб.фм, в среднем по Новосибирску бензин марки АИ‑92 подорожал на 65 копеек. Аналогичный рост зафиксирован и для АИ‑95. Что касается дизельного топлива, здесь ценовые колебания оказались более заметными — в зависимости от сети заправок и типа горючего стоимость выросла от 30 копеек до 1,74 рубля.

Годовая динамика показывает устойчивую тенденцию: даже ежемесячное подорожание на 60–70 копеек в итоге приводит к увеличению цен на 11–15 процентов. Особенно ощутимым рост оказался для владельцев дизельных автомобилей, которые теперь тратят на заправку значительно больше.

Бензин остаётся одним из ключевых товаров, влияющих на экономику региона. Рост его стоимости неизбежно сказывается на цене доставки товаров и продуктов, что, в свою очередь, отражается на стоимости стройматериалов, коммунальных услуг и конечной продукции.

Ранее власти Новосибирской области заявили о стабильной ситуации с топливом.