Психиатры фиксируют случаи «ИИ-психоза» у россиян, общающихся с чат-ботами — предупреждение из Новосибирска

В Новосибирске и других регионах России психиатры всё чаще отмечают случаи негативного влияния на психику длительного общения с искусственным интеллектом. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По словам общественного деятеля, специалисты уже фиксируют так называемый ИИ-психоз. Люди, которые проводят часы в диалогах с чат-ботами, теряют связь с реальностью, впадают в бредовое состояние и начинают верить, что машина обладает сознанием или даже божественной силой. Иванов пояснил, что чем больше времени человек посвящает такому общению, тем сильнее он приписывает боту человеческие качества, хотя на самом деле программа лишь имитирует чувства. Это, по его мнению, способно ослабить способность выстраивать искренние и доверительные отношения с реальными людьми в повседневной жизни.

Ранее сообщалось, что мошенники выманивают деньги у новосибирцев под предлогом семейной выплаты.