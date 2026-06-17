82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
17 июня, 10:18
пробки
5/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 71.90 | eur 82.97
82.76% -1.2
сегодня
17 июня, 10:18
пробки
5/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 71.90 | eur 82.97
сегодня 09:40
общество

В Новосибирске на базе НГТУ НЭТИ создали центр развития станкостроения — один из первых в России

Фото: Сиб.фм / Freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ) 16 июня подписали соглашение о создании регионального центра научно-технологического развития станкостроения. Это один из первых подобных центров в Российской Федерации.

Соглашение заключили между университетом и министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Новая структура будет оказывать предприятиям станкоинструментальной отрасли региона экспертную и научно-технологическую поддержку.

Исполняющий обязанности министра Денис Рягузов подчеркнул, что создание такого центра на территории Новосибирской области — это не просто шаг, а качественный скачок в развитии региональной промышленности. По его словам, центр займётся аналитической деятельностью, помощью предприятиям в получении государственной поддержки, совершенствованием законодательства и мониторингом состояния отрасли. Также будет создан информационный ресурс для предприятий под названием «Региональный навигатор мер государственной поддержки».

Центр появился благодаря победе НГТУ НЭТИ в конкурсе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В ближайшее время для предприятий начнутся консультации и семинары, а также будет сформирован реестр отраслевых компаний.

Ранее сообщалось, что жителю Новосибирской области ограничили свободу за купленные водительские права.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.