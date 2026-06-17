В Новосибирске на базе НГТУ НЭТИ создали центр развития станкостроения — один из первых в России

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ) 16 июня подписали соглашение о создании регионального центра научно-технологического развития станкостроения. Это один из первых подобных центров в Российской Федерации.

Соглашение заключили между университетом и министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Новая структура будет оказывать предприятиям станкоинструментальной отрасли региона экспертную и научно-технологическую поддержку.

Исполняющий обязанности министра Денис Рягузов подчеркнул, что создание такого центра на территории Новосибирской области — это не просто шаг, а качественный скачок в развитии региональной промышленности. По его словам, центр займётся аналитической деятельностью, помощью предприятиям в получении государственной поддержки, совершенствованием законодательства и мониторингом состояния отрасли. Также будет создан информационный ресурс для предприятий под названием «Региональный навигатор мер государственной поддержки».

Центр появился благодаря победе НГТУ НЭТИ в конкурсе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В ближайшее время для предприятий начнутся консультации и семинары, а также будет сформирован реестр отраслевых компаний.

Ранее сообщалось, что жителю Новосибирской области ограничили свободу за купленные водительские права.