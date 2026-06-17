Атака БПЛА на Московский НПЗ 16 июня 2026 года: повреждение установки и последствия для топливного рынка Москвы

В ночь на 16 июня 2026 года в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на столицу один из дронов нанёс удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в районе Капотни.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, повреждён объект на территории предприятия, пострадавших нет. Позднее МЧС столицы объявило о полной ликвидации пожара и стабилизации ситуации на МНПЗ. За сутки российские средства ПВО сбили около 60 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, однако один из них достиг цели. Информагентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что удар повредил установку первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6, на долю которой приходится 53% мощности предприятия. В результате завод, принадлежащий «Газпром нефти», приостановил работу, хотя вторая установка, как ожидается, вскоре возобновит функционирование.

Московский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых предприятий топливного комплекса столичного региона и имеет стратегическое значение для обеспечения Москвы и Московской области нефтепродуктами. МНПЗ перерабатывает более 11 миллионов тонн нефти в год, производя около 2,9 миллиона тонн бензина и 3,2 миллиона тонн дизельного топлива. Завод контролирует от 35 до 40 процентов розничного рынка топлива Москвы, обеспечивая до 70 процентов потребностей столицы и области в автомобильном бензине. Фактически каждый третий автомобиль в Москве заправляется топливом, произведённым в Капотне. Кроме того, МНПЗ играет критическую роль в снабжении авиационным керосином крупнейших аэропортов московского авиаузла — Шереметьево, Домодедово и Внуково — через систему Московского кольцевого нефтепродуктопровода. Именно поэтому во время атаки вводились ограничения на приём и вылет рейсов в этих аэропортах.

Аналитики отмечают, что Московский НПЗ обладает специфической уязвимостью: из-за ограниченной площади завода установки расположены не по горизонтали, а в высоту, в несколько ярусов, что делает их более уязвимыми для точечных ударов. В украинских источниках подчеркивают, что завод обеспечивает до 40 процентов потребностей Москвы в бензине и около 50 процентов в дизельном топливе, а также является важнейшим элементом логистики авиатоплива. Остановка или серьёзное повреждение мощностей способна вызвать топливный коллапс в регионе.

Генштаб ВСУ подтвердил, что удар по Московскому НПЗ был нанесён совместно Силами беспилотных систем, СБУ, ГУР и другими подразделениями. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку «справедливым ответом на российские удары и на затягивание войны».

Власти Москвы и МЧС сообщили о ликвидации пожара и стабилизации ситуации на МНПЗ. «Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода полностью ликвидирован. Ситуация на МНПЗ стабилизирована», — говорилось в сообщении МЧС. При этом агентство Reuters, ссылаясь на источники, передало о приостановке работы предприятия. Официальные данные о полном восстановлении работы и степени повреждений пока отсутствуют.

Атака на Московский НПЗ стала первым поражением этого стратегического объекта с начала конфликта. Повреждение установки первичной переработки, на которую приходится более половины мощности завода, может иметь значительные последствия для топливного рынка московского региона. Роль предприятия в обеспечении автозаправок и авиационного узла делает его критически важным звеном в инфраструктуре столицы.

Ранее сообщалось, что массовые задержки рейсов произошли 17 июня в новосибирском аэропорту Толмачёво.