Что происходит в Сочи 17 июня? Рейсы из Новосибирска и других городов страны задержаны почти на двое суток

Для пассажиров из Новосибирска, планировавших вылететь в Сочи утром 17 июня, день начался с неприятных сюрпризов. Рейсы SU 6642 и FV 6642 должны были отправиться в 06:45, но их перенесли на 17:50. Задержка составила 11 часов. Рейс DP 312 в Сочи на 09:30 и вовсе отменили вместе с обратным бортом DP 311. В новосибирском аэропорту Толмачёво 17 июня задержали девять рейсов, два из них — сочинского направления — отменили. Затронули сбои и другие маршруты: рейс FV 6641 из Сочи, ожидавшийся ещё 16 июня, перенесён на 18:46.

Однако самой драматичной оказалась ситуация с рейсом «Аэрофлота» SU6642 по направлению Новосибирск — Сочи. Самолёт должен был вылететь ещё 16 июня в 06:40 утра, однако из-за неоднократных переносов время вылета сдвинули на 20:30 17 июня. Общая задержка составила более 37 часов. Многие пассажиры были вынуждены отказаться от поездок. Среди них — жительница Новосибирска Наталья, которая планировала принять участие в форуме недвижимости в Сочи.

«Билет обошёлся мне в 39 800 рублей туда и обратно. Понимая, что на мероприятие я уже катастрофически опаздываю, пришлось оформить вынужденный возврат. Деньги авиакомпания на руки не выдала, пообещав вернуть их в течение 10 рабочих дней. Попытки найти другие варианты перелёта оказались безрезультатными: цены на оставшиеся билеты были завышены, а время в пути — чрезмерно долгим», — рассказала Наталья корреспонденту Сиб.фм.

По данным сервисов покупки авиабилетов, доступны рейсы с прямым перелётом «Аэрофлота» за 11 часов или с пересадкой через Москву или Тюмень, где время в пути составит 63 часа. Для сравнения: среднее время полёта из Новосибирска в Сочи прямым рейсом — всего 5,5 часов. Согласно данным онлайн-табло, ситуация коснулась не только «Аэрофлота». Задержки фиксируются на рейсах авиакомпаний «Россия» и S7, следующих в Сочи и Москву. Рейс авиакомпании «Победа» в Сочи и вовсе отменён.

Не лучше ситуация в других городах Сибири. В Омске утренний рейс в Сочи на 07:10 перенесли на раннее утро 18 июня — на 04:50. В Кемерово рейс из Сочи задерживается на целые сутки и прилетит только 18 июня в 08:20. В Барнауле пассажиры рейса Nordwind в Сочи, который должен был вылететь ещё 16 июня в 10:40, провели ночь в аэропорту: людей довозили до самолёта, но затем развернули обратно в терминал.

Ранее сообщалось, что массовые задержки рейсов произошли 17 июня в новосибирском аэропорту Толмачёво.