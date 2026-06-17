Дорожники приступили к ремонту улиц Плющихинского жилмассива в Новосибирске

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил в своём телеграм-канале, что городские дорожные службы начали ремонт основных магистралей Плющихинского жилмассива. Работы разделены на три последовательных этапа и продлятся около месяца.

На первом этапе специалисты уже приступили к фрезерованию изношенного асфальтового покрытия на улице Татьяны Снежиной. Следующим этапом станет ремонт улицы Волочаевской — подрядчики будут двигаться в сторону Лазурной. Завершающий этап предусматривает продолжение работ на улице Татьяны Снежиной до пересечения с Плющихинской.

По информации городской администрации, весь комплекс восстановительных мероприятий планируют закончить во второй декаде июля. На время проведения ремонтных работ автомобилистов просят быть внимательными и учитывать возможные ограничения движения.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске ввели режим повышенной готовности в детском саду из-за угрозы обрушения.