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usd 71.90 | eur 82.97
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общество

Дорожники приступили к ремонту улиц Плющихинского жилмассива в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / Максим Кудрявцев
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Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил в своём телеграм-канале, что городские дорожные службы начали ремонт основных магистралей Плющихинского жилмассива. Работы разделены на три последовательных этапа и продлятся около месяца.

На первом этапе специалисты уже приступили к фрезерованию изношенного асфальтового покрытия на улице Татьяны Снежиной. Следующим этапом станет ремонт улицы Волочаевской — подрядчики будут двигаться в сторону Лазурной. Завершающий этап предусматривает продолжение работ на улице Татьяны Снежиной до пересечения с Плющихинской.

По информации городской администрации, весь комплекс восстановительных мероприятий планируют закончить во второй декаде июля. На время проведения ремонтных работ автомобилистов просят быть внимательными и учитывать возможные ограничения движения.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске ввели режим повышенной готовности в детском саду из-за угрозы обрушения.

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Кристина Уколова
Журналист

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