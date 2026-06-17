Незавершённое здание на улице Толмачёвской в Новосибирске продадут с торгов почти за 80 миллионов рублей

В Новосибирске на публичные торги выставили объект незавершённого строительства — торгово-офисное здание на улице Толмачёвской. Извещение о проведении аукциона опубликовали 16 июня на официальном интернет-портале правовой информации города. Начальная цена лота составила почти 80 миллионов рублей.

В документации указано, что недострой находится на участке площадью 5448 квадратных метров с видом разрешённого использования «для строительства предприятия торговли с автономным источником теплоснабжения». Степень готовности сооружения оценивается в 53%. Основанием для проведения торгов стало решение Арбитражного суда Новосибирской области об изъятии долгостроя у собственника — ООО «АД РЕМ».

По данным управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска, разрешение на строительство застройщик получил ещё 27 февраля 2008 года. Впоследствии его продлевали до 27 февраля 2016 года, однако после этой даты сроки действия разрешения не пересматривались.

Открытый аукцион состоится 28 июля в 10:00. Торги на повышение начнутся с минимальной цены 79,7 миллиона рублей. Для участия необходимо внести задаток, равный стартовой стоимости объекта. Шаг аукциона составляет 790 тысяч рублей. Приём заявок от потенциальных покупателей стартует 19 июня и продлится до 23 июля 2026 года. Победителем признают участника, предложившего самую высокую цену. Договор купли-продажи с ним заключат в течение трёх дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Ранее сообщалось, что в Новосибирск придёт новая волна аномальной жары в ближайшие выходные.