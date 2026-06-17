В Новосибирск придёт новая волна аномальной жары в ближайшие выходные

Жара, которая держится в Новосибирской области уже вторую неделю, не собирается отступать. Наоборот — в ближайшие выходные, 19, 20 и 21 июня, синоптики прогнозируют новую волну экстремально высоких температур. Столбики термометров снова могут подняться до +30...+34 градусов, а это на 4–6 градусов выше климатической нормы для июня.

В пятницу, 19 июня, в Новосибирске сохранится по-летнему тёплая погода. Днём воздух прогреется до +27 градусов, возможны кратковременные дожди и грозы, сообщают в Западно-Сибирском гидрометцентре . Ночью будет около +15...+17 градусов.

В субботу, 20 июня, жара усилится. По данным сервиса погоды, днём ожидается до +27 градусов, переменная облачность, осадков не прогнозируется . Ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов.

В воскресенье, 21 июня, температурный фон останется высоким. По предварительным данным, днём воздух прогреется до +24 градусов, ночью — до +14.

Главный фактор — аномальность этой погоды. По словам начальника отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Натальи Кичановой, такие значения для нашего региона в июне являются аномальными. В течение всей второй декады июня будет тепло и жарко, с 17 по 20 июня восстановится погода без осадков, и вернутся температуры плюс 30–34 градуса .

При этом похолодания в ближайшие дни ждать не стоит. Согласно прогнозам, передышка от жары возможна лишь в начале июля, когда температура днём опустится до +22...+26 градусов . А пока новосибирцам советуют соблюдать меры предосторожности: носить лёгкую одежду светлых тонов, головные уборы, пить больше воды и избегать длительного пребывания на солнце в пиковые часы.

Ранее сообщалось, что из Новосибирска в Сочи самолёт «Аэрофлота» задержан на 37 часов.