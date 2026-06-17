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общество

Пассажир рейса Новосибирск — Дубай пытался вывезти 20 кг нефрита в чемодане

Фото: Сиб.фм / СТУ
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В аэропорту Толмачёво в Новосибирске пресекли попытку незаконного вывоза крупной партии нефрита. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.

По данным ведомства, инцидент произошёл при оформлении рейса Новосибирск — Дубай. У 25-летнего пассажира в багаже обнаружили около 20 килограммов камней бежевого цвета.

При проверке сотрудники использовали рентген-аппарат. В чемодане нашли восемь крупных камней.

Мужчина рассказал, что багаж его попросил провести знакомый. По его словам, это нужно было, чтобы избежать оплаты за перевес.

Экспертиза установила, что изъятые камни являются нефритом. Этот полудрагоценный минерал запрещён к вывозу за границу физическими лицами.

В отношении пассажира возбудили административное дело по статье о несоблюдении запретов и ограничений. Ему грозит штраф и возможная конфискация изъятого товара.

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Игорь Кириченко
Журналист

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