Под Новосибирском водитель Nissan March застрял на пешеходном мосту через реку Иня

В ночное время на станции Льниха под Новосибирском произошёл курьёзный дорожный инцидент. Водитель минивэна Nissan March решил пересечь реку Иня по деревянному пешеходному мосту, который не предназначен для движения автотранспорта. Расчёт на «авось» не оправдался — машина застряла прямо на переправе.

Фотографии с места происшествия очевидцы оперативно опубликовали в социальных сетях. Снимки вызвали бурную реакцию местных жителей. Они возмутились поведением автомобилиста, отметив, что пешеходный мост и без того находится в не лучшем состоянии, а подобные «умники» только усугубляют ситуацию. Судя по опубликованным кадрам, владелец Nissan March до сих пор пытается вызволить свой автомобиль из ловушки.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области ужесточат правила катания на сапбордах.