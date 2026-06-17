Стали известны ориентировочные проходные баллы для поступления в новосибирские вузы в 2026 году

В Новосибирске назвали ориентировочные проходные баллы для поступления в высшие учебные заведения в 2026 году. Окончательные итоги станут известны только после завершения приёмной кампании и процедуры зачисления абитуриентов. Однако уже сейчас можно оценить уровень конкуренции, опираясь на статистику прошлых лет.

Традиционно самые высокие требования предъявляет Новосибирский государственный университет. В 2025 году средний балл ЕГЭ для зачисления на бюджетные места в НГУ превышал 73. Наиболее конкурентными направлениями оказались «Лингвистика» с проходным баллом около 284, «Программная инженерия» — порядка 261 и «Информационная биология» — около 253 баллов. На ряд естественно-научных специальностей требовалось от 253 до 303 баллов, тогда как на «Робототехнику» можно было поступить с результатом от 186 баллов.

Высокий конкурс сохраняется и в Новосибирском государственном медицинском университете. Для поступления учитываются результаты ЕГЭ по русскому языку, химии и биологии. В прошлом году на «Лечебное дело» проходной балл превышал 82, на «Клиническую психологию» составлял от 72, на «Педиатрию» — от 68, а на «Фармацию» — от 65 баллов.

В Новосибирском государственном университете экономики и управления требования заметно ниже. На программу «Финансовый консалтинг» проходной балл составлял 185, на «Бизнес-аналитику» — 133, на направление «Цифровая трансформация» — 135 баллов.

Более доступные пороги установлены в Сибирском государственном университете путей сообщения. Для поступления на «Предпринимательскую деятельность» требовалось 118 баллов, на «Экономику предприятий» — 114, на «Бухгалтерский учёт» — 112.

Среди других крупных вузов Новосибирска минимальные проходные баллы на бюджет в 2025 году составляли: в НГАСУ (Сибстрин) — от 55, в НГПУ — от 46, в СГУГиТ — от 47, в НГУАДИ — от 71 балла. Самые низкие пороги зафиксированы в Новосибирском государственном аграрном университете, где для поступления на отдельные направления было достаточно от 35 баллов.

Ранее сообщалось, что аналитики назвали новосибирские вузы с самыми высокими зарплатами выпускников.