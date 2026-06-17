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общество

Транспортная прокуратура взяла на контроль задержки рейсов в аэропорту Толмачёво

Фото: Сиб.фм
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Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту Толмачёво.

Поводом стали длительные задержки рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» в Сочи и Москву, вызванные поздним прибытием воздушных судов.

В связи со сложившейся ситуацией в здании аэровокзала начала работу мобильная приёмная надзорного ведомства. Сотрудники транспортной прокуратуры проводят надзорные мероприятия, чтобы пассажиры задержанных рейсов получили полный комплекс услуг, полагающихся при задержке вылета.

Ранее сообщалось, что из Новосибирска в Сочи самолёт «Аэрофлота» задержан на 37 часов.

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Кристина Уколова
Журналист

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